Власти допустили ремонт дома, где рванул газ: последние данные по ЧП в Саратове

В Саратове рванул газ в жилом доме. По последним данным, погибли четыре человека, пострадали семь. Из дома эвакуированы все жильцы. Продолжается разбор завалов. Власти сообщили, что если дом подлежит ремонту, то он будет восстановлен. Что известно о ЧП к этой минуте — в материале URA.RU.
Восстановят ли дом
Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин заявил, что решение по восстановлению дома будет принято после заключения экспертов. В случает отсутствия угрозы дальнейшего разрушения, будут выделены средства для проведения строительных работ.
Что будут делать с жильцами
Очевидец сообщил URA.RU, что в доме проживало около 200 человек. Большая часть людей находились на работе. Если бы газ рванул ночью, то число пострадавших было бы больше. На месте происшествия развернут оперативный штаб и начнет работу горячая линия.
Бусаргин сообщил, что для всех жителей дома организованы пункты временного размещения. Также он заявил, что всем будет оказана необходимая помощь. Один из пунктов временного размещения развернут на базе местной школы. Существует версия, что жильцы с первого по седьмой этаж вернутся домой вечером.
Из разрушенного дома, а также из соседних эвакуированы жители. На месте работают психологи.
Продолжается разбор завалов
Продолжается разбор завалов. По словам главы области, работы будут идти весь день. Потом начнется обследование дома на вероятность второго взрыва.
Жители долгое время жаловались на запах газа
Местные жители пожаловались на газовую трубу председателю Госдумы Вячеславу Володину за полтора часа до происшествия. По их словам, труба оголилась, а администрация не принимала никаких решений по этому поводу. Также жители дома неоднократно жаловались на запах газа.
Что известно к этому времени
Взрыв газа в доме на улице Блинова случился около полудня. Из-за взрыва обрушилась часть дома — с седьмого по 10 этаж. А взрывная волна повредила соседний дом и десятки автомобилей во дворе. Продолжается разбор завалов.
Официально подтверждена гибель четырех человек. Пострадали семь человек.
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