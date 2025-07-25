В день города в Кургане выступит Максим Фадеев. Видео

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Музыкант приедет в родной город
Музыкант приедет в родной город Фото:

В Кургане 30 августа в день города выступит Максим Фадеев. Об этом рассказали в мэрии.

«Курган для Фадеева — родной город, где он родился и вырос. Его выступление станет музыкальным подарком для жителей», — сообщается в telegram-канале городской администрации.

Курганцы хорошо знакомы с музыкой Фадеева, а также с творчеством его отца — композитора Александра Ивановича Фадеева, отметили представители мэрии. Они добавили, что в исполнении Максима горожане услышат такие хиты, как «Танцы на стеклах», «Беги по небу», «Лети за мной», «Уходим на закат», «Иди на мой голос». 

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В Кургане 30 августа в день города выступит Максим Фадеев. Об этом рассказали в мэрии. «Курган для Фадеева — родной город, где он родился и вырос. Его выступление станет музыкальным подарком для жителей», — сообщается в telegram-канале городской администрации. Курганцы хорошо знакомы с музыкой Фадеева, а также с творчеством его отца — композитора Александра Ивановича Фадеева, отметили представители мэрии. Они добавили, что в исполнении Максима горожане услышат такие хиты, как «Танцы на стеклах», «Беги по небу», «Лети за мной», «Уходим на закат», «Иди на мой голос». 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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