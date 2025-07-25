Музыкант приедет в родной город
В Кургане 30 августа в день города выступит Максим Фадеев. Об этом рассказали в мэрии.
«Курган для Фадеева — родной город, где он родился и вырос. Его выступление станет музыкальным подарком для жителей», — сообщается в telegram-канале городской администрации.
Курганцы хорошо знакомы с музыкой Фадеева, а также с творчеством его отца — композитора Александра Ивановича Фадеева, отметили представители мэрии. Они добавили, что в исполнении Максима горожане услышат такие хиты, как «Танцы на стеклах», «Беги по небу», «Лети за мной», «Уходим на закат», «Иди на мой голос».
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