25 июля 2025

Медведчук сделал шокирующее заявление об Украине

Медведчук заявил, что на Украине произошел дефолт
© Служба новостей «URA.RU»
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Государственный долг Украины дошел до 181 млрд долларов
Государственный долг Украины дошел до 181 млрд долларов Фото:

На Украине зафиксирован дефолт после того, как страна не выполнила свои долговые обязательства. Международное рейтинговое агентство S&P понизило рейтинг Украины по ВВП-варрантам до уровня D, что официально означает дефолт. Об этом сообщил глава движения «Другая Украина», экс-лидер запрещенной в стране партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук.

«После невыплаты по кредитам 2 июня 2025 года агентство S&P тут же опустило рейтинг по ВВП-варрантам до D (дефолт). На Западе не осталось ни одного эксперта в области экономики, которые бы отрицали реальный дефолт на Украине. Окончательно состоялась насаждаемая Западом бюджетно-долговая десуверенитезация Украины», — подчеркнул политик, передает ТАСС.

Он уточнил, термин «дефолт» отражает неспособность государства расплачиваться по долгам. Медведчук отметил, что за период президентства Владимира Зеленского объем государственного и гарантированного государством долга вырос с 81,9 до 181 миллиарда долларов.

Ранее Министерство финансов Украины заявило, что не планирует производить платеж в размере более 665 млн долларов по госдеривативам со сроком оплаты 2 июня 2025 года. Министр финансов Украины Сергей Марченко подчеркивал, что страна не сможет погасить задолженность в течение ближайших десятилетий.

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На Украине зафиксирован дефолт после того, как страна не выполнила свои долговые обязательства. Международное рейтинговое агентство S&P понизило рейтинг Украины по ВВП-варрантам до уровня D, что официально означает дефолт. Об этом сообщил глава движения «Другая Украина», экс-лидер запрещенной в стране партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук. «После невыплаты по кредитам 2 июня 2025 года агентство S&P тут же опустило рейтинг по ВВП-варрантам до D (дефолт). На Западе не осталось ни одного эксперта в области экономики, которые бы отрицали реальный дефолт на Украине. Окончательно состоялась насаждаемая Западом бюджетно-долговая десуверенитезация Украины», — подчеркнул политик, передает ТАСС. Он уточнил, термин «дефолт» отражает неспособность государства расплачиваться по долгам. Медведчук отметил, что за период президентства Владимира Зеленского объем государственного и гарантированного государством долга вырос с 81,9 до 181 миллиарда долларов. Ранее Министерство финансов Украины заявило, что не планирует производить платеж в размере более 665 млн долларов по госдеривативам со сроком оплаты 2 июня 2025 года. Министр финансов Украины Сергей Марченко подчеркивал, что страна не сможет погасить задолженность в течение ближайших десятилетий.
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© Служба новостей «URA.RU»
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