04 июня 2025

S&P Global объявило о дефолте Украины по ценным бумагам

© Служба новостей «URA.RU»
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Украина пропустила платеж в размере 0,67 млрд долларов по своим ценным бумагам
Украина пропустила платеж в размере 0,67 млрд долларов по своим ценным бумагам Фото:

Рейтинг украинских ВВП-варрантов понижен до дефолтного уровня. Информация об этом появилась на сайте Международного рейтингового агентства S&P Global Ratings.

«Украина пропустила платеж в размере 0,67 млрд долларов по своим ценным бумагам, привязанным к ВВП. Рейтинг ВВП-варрантов Украины понижен до дефолтного уровня», — говорится в сообщении агентства. В S&P Global Ratings объяснили решение тем, что Украина не выполнила обязательства по выплатам по ВВП-варрантам, и у агентства нет оснований ожидать погашения бумаг в ближайшую декаду.

Ранее министр финансов Украины Сергей Марченко сообщил, что государство не сможет погасить задолженность перед странами-союзниками в течение ближайших 30 лет. По его словам, Украина нуждается в финансовой поддержке Запада как в условиях продолжающегося конфликта, так и в мирный период. Марченко подчеркнул, что Киев прилагает усилия для поиска дополнительных источников финансирования, поскольку самостоятельно стабилизировать экономическую ситуацию невозможно.

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Рейтинг украинских ВВП-варрантов понижен до дефолтного уровня. Информация об этом появилась на сайте Международного рейтингового агентства S&P Global Ratings. «Украина пропустила платеж в размере 0,67 млрд долларов по своим ценным бумагам, привязанным к ВВП. Рейтинг ВВП-варрантов Украины понижен до дефолтного уровня», — говорится в сообщении агентства. В S&P Global Ratings объяснили решение тем, что Украина не выполнила обязательства по выплатам по ВВП-варрантам, и у агентства нет оснований ожидать погашения бумаг в ближайшую декаду. Ранее министр финансов Украины Сергей Марченко сообщил, что государство не сможет погасить задолженность перед странами-союзниками в течение ближайших 30 лет. По его словам, Украина нуждается в финансовой поддержке Запада как в условиях продолжающегося конфликта, так и в мирный период. Марченко подчеркнул, что Киев прилагает усилия для поиска дополнительных источников финансирования, поскольку самостоятельно стабилизировать экономическую ситуацию невозможно.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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