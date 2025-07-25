Нового фигуранта в деле экс-зама Шойгу объявили в розыск

Бенефициар иностранных компаний «Zaira Invest&Trade Inc» и «Saga Handels GmbH» Андрей Захаров заочно арестован по уголовному делу о растрате и выводе 3,9 млрд рублей из банка «Интеркоммерц». Захаров объявлен в международный розыск, соответствующее решение принято Басманным судом Москвы. Об этом стало известно из материалов дела.
В документах суда уточняется: «Избрать обвиняемому Захарову Андрею Юрьевичу меру пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца с момента его экстрадиции в РФ либо с момента его задержания в РФ. 22 мая 2025 года Захаров объявлен в розыск, а 16 июня 2025 года — в международный розыск», — приводит слова материалов дела ТАСС.
В рамках этого же уголовного дела фигурантами также проходят бывший заместитель министра обороны Тимур Иванов, ранее осужденный на 13 лет колонии, и председатель совета директоров банка «Интеркоммерц» Павел Крыжановский. Последний, как отмечается в материалах, скрылся за границей и также объявлен в международный розыск. Оба заочно обвиняются по статье 160 УК РФ (растрата).
Кроме того, по делу были заочно арестованы и объявлены в международный розыск ряд других участников: бывший председатель правления банка Александр Бугаевский, экс-глава гонконгских компаний «Tourinvest Services Limited» и «Fromarc Investments Limited», гражданин Германии и Израиля Феликс Нойберг, а также бывший замначальника кредитного департамента банка Алексей Резван. Материалы их дел выделены в отдельное производство.
Дело о хищении средств из банка «Интеркоммерц» стало одним из крупнейших финансовых расследований последних лет: в числе фигурантов ранее проходили высокопоставленные лица, включая бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова и председателя совета директоров банка Павла Крыжановского. Их, как и других подозреваемых, объявили в международный розыск после выявления схемы вывода миллиардов рублей за рубеж. Материалы в отношении некоторых участников выделены в отдельное производство.
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