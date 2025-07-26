Страховщик назвал неисправности автомобилей, ведущие к аварии

Страховщик Демидов: летом высок риск ДТП из-за технических неисправностей авто
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Страховщик Демидов рассказал автолюбителям на какие неисправности автомобиля стоит обратить внимание
Страховщик Демидов рассказал автолюбителям на какие неисправности автомобиля стоит обратить внимание Фото:

В летний период сохраняется значительная вероятность ДТП, связанных с техническими неисправностями. Об этом предупредил вице-президент компании «Ренессанс страхование» Сергей Демидов, рассказывая на какие системы автомобиля следует обращать особое внимание.

«Наиболее критичными являются тормозная система, рулевое управление, шины и подвеска. Ряд поломок этих систем способен в доли секунды привести к потере управления автомобилем», — передает слова Демидова RT.

Автоэсксперт отмечает, что изношенные тормозные колодки могут не справиться с нагрузкой из-за перегрева или торможения, а неисправный рулевой механизм не позволит вовремя среагировать на препятствие в дороге. Также зачастую проблемными зонами также становятся амортизаторы, шаровые опоры, ступичные подшипники, которые являются одним из важнейших элементов летней безопасности.

В последнее время в летний период фиксируется рост числа дорожно-транспортных происшествий, однако некоторые автомобилисты продолжают управлять транспортными средствами без оформления страховки. Недавно Верховный суд Российской Федерации постановил пересмотреть дело, связанное с взысканием страховых выплат по полису ОСАГО, пишет РАПСИ. Суд отметил, что автовладелец, помимо получения компенсации фактической стоимости восстановительного ремонта транспортного средства, также вправе требовать от страховой компании выплаты неустойки и штрафа в качестве финансовых санкций.

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В летний период сохраняется значительная вероятность ДТП, связанных с техническими неисправностями. Об этом предупредил вице-президент компании «Ренессанс страхование» Сергей Демидов, рассказывая на какие системы автомобиля следует обращать особое внимание. «Наиболее критичными являются тормозная система, рулевое управление, шины и подвеска. Ряд поломок этих систем способен в доли секунды привести к потере управления автомобилем», — передает слова Демидова RT. Автоэсксперт отмечает, что изношенные тормозные колодки могут не справиться с нагрузкой из-за перегрева или торможения, а неисправный рулевой механизм не позволит вовремя среагировать на препятствие в дороге. Также зачастую проблемными зонами также становятся амортизаторы, шаровые опоры, ступичные подшипники, которые являются одним из важнейших элементов летней безопасности. В последнее время в летний период фиксируется рост числа дорожно-транспортных происшествий, однако некоторые автомобилисты продолжают управлять транспортными средствами без оформления страховки. Недавно Верховный суд Российской Федерации постановил пересмотреть дело, связанное с взысканием страховых выплат по полису ОСАГО, пишет РАПСИ. Суд отметил, что автовладелец, помимо получения компенсации фактической стоимости восстановительного ремонта транспортного средства, также вправе требовать от страховой компании выплаты неустойки и штрафа в качестве финансовых санкций.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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