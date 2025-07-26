Американские войска покидают Европу

Соединенные Штаты собираются сократить численность своего военного контингента в Европе. Об этом заявил министр обороны Эстонии Ханно Певкур на встрече министров обороны Латвии, Литвы и Эстонии с шефом Пентагона Питом Хегсетом.
«Позиции американских войск сейчас пересматриваются в сотрудничестве с верховным главнокомандующим войсками в Европе и штаб-квартирой НАТО», — передает слова Певкура телерадиокомпания ERR. Министр обороны Эстонии также отмечает, что Соединенные Штаты сосредотачивают свое внимание на Индо-Тихоокеанском регионе, в связи с чем ожидается заметное сокращение американских войск.
Европейские государства-члены НАТО разрабатывали альтернативные стратегии на случай сокращения военного контингента США на территории Европы. По данным источников, американский лидер Дональд Трамп рассматривает возможность вывода из Европы от 10 до 20 тысяч военнослужащих для их последующего размещения в Азиатско-Тихоокеанском регионе и на Ближнем Востоке. Европейские союзники разрабатывают различные варианты развития событий, учитывая, что способность региона к обороне во многом базируется на присутствии американских военных, а также авиации и логистики.
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