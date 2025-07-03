Европа начала подготовку к выводу войск США

Европейские государства-члены НАТО начали разрабатывать планы на случай возможного сокращения американского военного присутствия в Европе. Об этом сообщают европейские СМИ.
В руководстве НАТО уверены, что президент США Дональд Трамп может принять решение о выводе из Европы от 10 до 20 тысяч военнослужащих из нынешних 80 тысяч, чтобы перебросить их в Азию и на Ближний Восток. Об этом сообщает портал Euractiv. Его источники отмечают, что европейские участники альянса рассматривают различные сценарии развития событий, поскольку обороноспособность региона в значительной степени зависит от американских военных возможностей, в том числе авиации и логистики. Однако Европа не сможет восполнить эти ресурсы в течение долгих лет, признались в Euractiv.
Подготовка к возможному сокращению американских войск ведется без официальных консультаций с Вашингтоном. При этом отмечается, что страны Европы испытывают обеспокоенность из-за зависимости своих оборонных стратегий от вооружений и техники США. Дипломаты признают, что даже крупномасштабные инвестиции в европейский оборонный сектор не позволят быстро заменить американские ресурсы.
Ранее замминистра иностранных дел России Александр Грушко заявил, что Евросоюз не может быть самостоятельным в вопросах обороны при текущей роли НАТО. По его словам, перевооружение европейских армий ведется преимущественно за счет закупок военной техники у США. Представитель МИД РФ напомнил, что за последние годы стоимость таких закупок превысила $250 млрд, а только в 2024 году страны ЕС приобрели у американских компаний военную продукцию на $21 млрд. Грушко подчеркнул, что технологическая зависимость Европы от США будет только расти, особенно в сегменте военной авиации. Слова Грушко приводит "Царьград".
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