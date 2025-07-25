25 июля 2025

Дикий кабан покусал домашнюю собаку в ХМАО. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Дикий кабан учиняет беспорядки на дачах Ханты-Мансийска
Дикий кабан учиняет беспорядки на дачах Ханты-Мансийска Фото:

Жители ХМАО пожаловались на дикого кабана разгуливающего и учиняющего беспорядки на дачах СОТ «Движенец». По словам югорчан, он уже успел разрушить курятник и покусать собаку.

«Добрый день! В СОТ „Движенец“ между переулком 6 и 7 бегает дикий кабан. Он залез на участок, покусал собаку, разрушил курятник», — написала местная жительница в telegram-канале «Типичный Ханты-Мансийск».

По ее словам, кабан залезает во дворы в поисках еды. Югорчанка переживает, что дикое животное может угрожать жизни и здоровью детей, так как «они на улице целый день бегают».

URA.RU направило запрос в Природнадзор ХМАО. Ответ ожидается.

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Жители ХМАО пожаловались на дикого кабана разгуливающего и учиняющего беспорядки на дачах СОТ «Движенец». По словам югорчан, он уже успел разрушить курятник и покусать собаку. «Добрый день! В СОТ „Движенец“ между переулком 6 и 7 бегает дикий кабан. Он залез на участок, покусал собаку, разрушил курятник», — написала местная жительница в telegram-канале «Типичный Ханты-Мансийск». По ее словам, кабан залезает во дворы в поисках еды. Югорчанка переживает, что дикое животное может угрожать жизни и здоровью детей, так как «они на улице целый день бегают». URA.RU направило запрос в Природнадзор ХМАО. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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