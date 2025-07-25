Жители ХМАО пожаловались на дикого кабана разгуливающего и учиняющего беспорядки на дачах СОТ «Движенец». По словам югорчан, он уже успел разрушить курятник и покусать собаку.
«Добрый день! В СОТ „Движенец“ между переулком 6 и 7 бегает дикий кабан. Он залез на участок, покусал собаку, разрушил курятник», — написала местная жительница в telegram-канале «Типичный Ханты-Мансийск».
По ее словам, кабан залезает во дворы в поисках еды. Югорчанка переживает, что дикое животное может угрожать жизни и здоровью детей, так как «они на улице целый день бегают».
URA.RU направило запрос в Природнадзор ХМАО. Ответ ожидается.
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