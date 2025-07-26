Еще два беспилотника сбили над регионами России

Утром 26 июля за 1 час 40 минут было сбито шесть беспилотников ВСУ, которые были обнаружены над Северной Осетией и Московским регионом. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
«... уничтожены шесть украинских беспилотных летательных аппаратов», — написали в telegram-канале ведомства. Четыре из дронов были сбиты в небе над территорией Республики Северная Осетия, а еще два — в районе Московской области.
В утренние часы 26 июля средства ПВО ликвидировали два беспилотника ВСУ, следовавших в направлении Москвы. На местах падения фрагментов дронов работали оперативные службы и представители экстренных ведомств.
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