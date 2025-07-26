Украинские беспилотники пытались атаковать Москву

Силы ПВО сбили два дрона ВСУ, летевших на Москву
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Два беспилотника сбили над Москвой
Два беспилотника сбили над Москвой Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Утром 26 июля системы ПВО уничтожили два украинских беспилотника, которые направлялись в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«ПВО Минобороны сбили два беспилотника, летевших на Москву», — написал Собянин в своем telegram-канале. На местах падения обломков работают оперативные службы и специалисты экстренных ведомств.

В ночь на 26 июля над регионами РФ сбили 54 дрона, выпущенных с украинской стороны. Основная часть беспилотников была нейтрализована в Брянской области — здесь уничтожено 24 аппарата. В Ростовской области сбито 12 БПЛА, еще шесть — над Крымом. Четыре дрона были перехвачены над Азовским морем, три — над Черным морем. В Орловской и Тульской областях уничтожено по два беспилотника, еще один — в Белгородской области.

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Утром 26 июля системы ПВО уничтожили два украинских беспилотника, которые направлялись в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. «ПВО Минобороны сбили два беспилотника, летевших на Москву», — написал Собянин в своем telegram-канале. На местах падения обломков работают оперативные службы и специалисты экстренных ведомств. В ночь на 26 июля над регионами РФ сбили 54 дрона, выпущенных с украинской стороны. Основная часть беспилотников была нейтрализована в Брянской области — здесь уничтожено 24 аппарата. В Ростовской области сбито 12 БПЛА, еще шесть — над Крымом. Четыре дрона были перехвачены над Азовским морем, три — над Черным морем. В Орловской и Тульской областях уничтожено по два беспилотника, еще один — в Белгородской области.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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