Утром 26 июля системы ПВО уничтожили два украинских беспилотника, которые направлялись в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
«ПВО Минобороны сбили два беспилотника, летевших на Москву», — написал Собянин в своем telegram-канале. На местах падения обломков работают оперативные службы и специалисты экстренных ведомств.
В ночь на 26 июля над регионами РФ сбили 54 дрона, выпущенных с украинской стороны. Основная часть беспилотников была нейтрализована в Брянской области — здесь уничтожено 24 аппарата. В Ростовской области сбито 12 БПЛА, еще шесть — над Крымом. Четыре дрона были перехвачены над Азовским морем, три — над Черным морем. В Орловской и Тульской областях уничтожено по два беспилотника, еще один — в Белгородской области.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.