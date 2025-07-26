В ЦИК переживают из-за дурного влияния ИИ на выборы

Памфилова: необходимо создать нормативную базу для использования ИИ в выборах
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Памфилова указала, что необходимо законодательно урегулировать применение ИИ в избирательной сфере
Памфилова указала, что необходимо законодательно урегулировать применение ИИ в избирательной сфере Фото:

Парламентариям следует создать нормативную базу, регулирующую использование технологий искусственного интеллекта (ИИ) в проведении выборов. Об этом рассказала глава Центризбиркома (ЦИК) России Элла Памфилова.

«Мы уже находимся в преддверии предстоящей [избирательной] кампании и видим вызовы, с которыми столкнемся. Применение ИИ не всегда идет во благо, особенно в избирательных системах. При этом адекватного законодательства в этой сфере пока нет», — сказала Панфилова. Ее слова передает корреспондент URA.RU.

Она отметила, что на данный момент подобное регулирование практически не осуществляется, что ставит под угрозу прозрачность проведения выборов. Другой важной проблемой Памфилова назвала дипфейки, созданные с помощью ИИ. Благодаря этому доверие граждан к легитимности проведения выборов может быть подорвано.

«Очень сложно опровергать фейки, сгенерированные искусственным интеллектом. Порой даже специалисты не могут отличить подделку от реальности. А если в этой гонке не будет четких правил, то мы рискуем столкнуться с масштабной манипуляцией общественным мнением», — отметила глава ЦИК.

Ранее председатель комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев заявлял, что иноагенты и зарубежные организации приступили к проведению кампании, направленной на вмешательство в избирательный процесс не менее чем в десяти российских регионах. В частности, подобная активность зафиксирована в Курской области, а также в ряде территорий Сибири и Урала.

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Парламентариям следует создать нормативную базу, регулирующую использование технологий искусственного интеллекта (ИИ) в проведении выборов. Об этом рассказала глава Центризбиркома (ЦИК) России Элла Памфилова. «Мы уже находимся в преддверии предстоящей [избирательной] кампании и видим вызовы, с которыми столкнемся. Применение ИИ не всегда идет во благо, особенно в избирательных системах. При этом адекватного законодательства в этой сфере пока нет», — сказала Панфилова. Ее слова передает корреспондент URA.RU. Она отметила, что на данный момент подобное регулирование практически не осуществляется, что ставит под угрозу прозрачность проведения выборов. Другой важной проблемой Памфилова назвала дипфейки, созданные с помощью ИИ. Благодаря этому доверие граждан к легитимности проведения выборов может быть подорвано. «Очень сложно опровергать фейки, сгенерированные искусственным интеллектом. Порой даже специалисты не могут отличить подделку от реальности. А если в этой гонке не будет четких правил, то мы рискуем столкнуться с масштабной манипуляцией общественным мнением», — отметила глава ЦИК. Ранее председатель комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев заявлял, что иноагенты и зарубежные организации приступили к проведению кампании, направленной на вмешательство в избирательный процесс не менее чем в десяти российских регионах. В частности, подобная активность зафиксирована в Курской области, а также в ряде территорий Сибири и Урала.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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