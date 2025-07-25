25 июля 2025

В Березниках третий день ищут пропавшего девятилетнего мальчика. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Где ребенок находится сейчас, никто не знает
Где ребенок находится сейчас, никто не знает Фото:

В Березниках (Пермский край) объявлен сбор на поиски девятилетнего Руслана Тупикова. Мальчик ушел из дома 24 июля и пропал, передает городской поисковой отряд «Миля».

«Внимание! Срочный сбор на поиски Руслана Тупикова, девять лет. Он 24 июля ушел из дома, с тех пор его местонахождение неизвестно. Город Березники, Пермский край», — написано на странице отряда в соцсети «ВКонтакте».

Ребенок в день пропажи был одет в синюю джинсовку, серые спортивные штаны и черные кроссовки с белыми полосами. Приметы мальчика: рост 135 см, худощавое телосложение, темно-русые волосы и голубые глаза.

Мальчик нуждается в медицинской помощь
Мальчик нуждается в медицинской помощь
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Березниках (Пермский край) объявлен сбор на поиски девятилетнего Руслана Тупикова. Мальчик ушел из дома 24 июля и пропал, передает городской поисковой отряд «Миля». «Внимание! Срочный сбор на поиски Руслана Тупикова, девять лет. Он 24 июля ушел из дома, с тех пор его местонахождение неизвестно. Город Березники, Пермский край», — написано на странице отряда в соцсети «ВКонтакте». Ребенок в день пропажи был одет в синюю джинсовку, серые спортивные штаны и черные кроссовки с белыми полосами. Приметы мальчика: рост 135 см, худощавое телосложение, темно-русые волосы и голубые глаза.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...