Где ребенок находится сейчас, никто не знает
В Березниках (Пермский край) объявлен сбор на поиски девятилетнего Руслана Тупикова. Мальчик ушел из дома 24 июля и пропал, передает городской поисковой отряд «Миля».
«Внимание! Срочный сбор на поиски Руслана Тупикова, девять лет. Он 24 июля ушел из дома, с тех пор его местонахождение неизвестно. Город Березники, Пермский край», — написано на странице отряда в соцсети «ВКонтакте».
Ребенок в день пропажи был одет в синюю джинсовку, серые спортивные штаны и черные кроссовки с белыми полосами. Приметы мальчика: рост 135 см, худощавое телосложение, темно-русые волосы и голубые глаза.
Мальчик нуждается в медицинской помощь
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