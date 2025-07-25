25 июля 2025

В Свердловской области девушка без водительских прав погибла в ДТП

© Служба новостей «URA.RU»
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В ДТП также пострадал 22-летний пассажир машины, его госпитализировали
В ДТП также пострадал 22-летний пассажир машины, его госпитализировали Фото:

В Каменске-Уральском в результате ДТП ночью 26 июля погибла 18-летняя девушка без водительских прав. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Свердловской области.

«По предварительной информации, 18-летняя девушка-водитель автомобиля Renault Sandero, местная жительница, <...> не справилась с управлением, допустила занос своего транспортного средства, съезд в кювет, с последующим опрокидыванием. В результате ДТП водитель автомашины Renault Sandero, 18-летняя девушка, от полученных травм скончалась на месте происшествия», — пояснили в ведомстве. Также пострадал 22-летний пассажир, его госпитализировали в городскую больницу города с множественными травмами.

В ходе проверки инспекторы установили, что погибшая не имела водительского удостоверения и ранее к административной ответственности за нарушение ПДД не привлекалась. При этом оба находились в автомобиле без ремней безопасности. В настоящее время назначена судебно-медицинская экспертиза для установления состояния водителя и других обстоятельств трагедии.

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В Каменске-Уральском в результате ДТП ночью 26 июля погибла 18-летняя девушка без водительских прав. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Свердловской области. «По предварительной информации, 18-летняя девушка-водитель автомобиля Renault Sandero, местная жительница, <...> не справилась с управлением, допустила занос своего транспортного средства, съезд в кювет, с последующим опрокидыванием. В результате ДТП водитель автомашины Renault Sandero, 18-летняя девушка, от полученных травм скончалась на месте происшествия», — пояснили в ведомстве. Также пострадал 22-летний пассажир, его госпитализировали в городскую больницу города с множественными травмами. В ходе проверки инспекторы установили, что погибшая не имела водительского удостоверения и ранее к административной ответственности за нарушение ПДД не привлекалась. При этом оба находились в автомобиле без ремней безопасности. В настоящее время назначена судебно-медицинская экспертиза для установления состояния водителя и других обстоятельств трагедии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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