В Свердловской области девушка без водительских прав погибла в ДТП

В Каменске-Уральском в результате ДТП ночью 26 июля погибла 18-летняя девушка без водительских прав. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Свердловской области.
«По предварительной информации, 18-летняя девушка-водитель автомобиля Renault Sandero, местная жительница, <...> не справилась с управлением, допустила занос своего транспортного средства, съезд в кювет, с последующим опрокидыванием. В результате ДТП водитель автомашины Renault Sandero, 18-летняя девушка, от полученных травм скончалась на месте происшествия», — пояснили в ведомстве. Также пострадал 22-летний пассажир, его госпитализировали в городскую больницу города с множественными травмами.
В ходе проверки инспекторы установили, что погибшая не имела водительского удостоверения и ранее к административной ответственности за нарушение ПДД не привлекалась. При этом оба находились в автомобиле без ремней безопасности. В настоящее время назначена судебно-медицинская экспертиза для установления состояния водителя и других обстоятельств трагедии.
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