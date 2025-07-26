Мобильная связь пропадает в Краснодарском крае

В Краснодарском крае зафиксирован сбой в работе мобильной связи. Об этом сообщают местные жители.
«Жители Сочи и других населенных пунктов края утром 26 июля столкнулись с перебоями в работе мобильной связи», — пишет один из местных telegram-каналов. Там добавили, что пользователи сообщают о проблемах с телефонными звонками, доступом в интернет и ТВ-вещанием. В социальных сетях активно обсуждаются возможные причины сбоя.
Сегодня, 26 июля, в Красноярском крае был зафиксирован значительный рост обращений граждан, связанных с перебоями в работе мобильной связи оператора Tele2. За последние сутки зарегистрировано 2128 жалоб.
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