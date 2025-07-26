Мобильная связь пропадает в Краснодарском крае

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В Краснодарском крае замечены проблемы с телефонными звонками, доступом в интернет
В Краснодарском крае замечены проблемы с телефонными звонками, доступом в интернет Фото:

В Краснодарском крае зафиксирован сбой в работе мобильной связи. Об этом сообщают местные жители. 

«Жители Сочи и других населенных пунктов края утром 26 июля столкнулись с перебоями в работе мобильной связи», — пишет один из местных telegram-каналов. Там добавили, что пользователи сообщают о проблемах с телефонными звонками, доступом в интернет и ТВ-вещанием. В социальных сетях активно обсуждаются возможные причины сбоя.

Сегодня, 26 июля, в Красноярском крае был зафиксирован значительный рост обращений граждан, связанных с  перебоями в работе мобильной связи оператора Tele2. За последние сутки зарегистрировано 2128 жалоб.

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В Краснодарском крае зафиксирован сбой в работе мобильной связи. Об этом сообщают местные жители.  «Жители Сочи и других населенных пунктов края утром 26 июля столкнулись с перебоями в работе мобильной связи», — пишет один из местных telegram-каналов. Там добавили, что пользователи сообщают о проблемах с телефонными звонками, доступом в интернет и ТВ-вещанием. В социальных сетях активно обсуждаются возможные причины сбоя. Сегодня, 26 июля, в Красноярском крае был зафиксирован значительный рост обращений граждан, связанных с  перебоями в работе мобильной связи оператора Tele2. За последние сутки зарегистрировано 2128 жалоб.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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