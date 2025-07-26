Жители Красноярского края остались без связи

В Красноярском крае поступают жалобы на работу оператора Tele2 из-за перебоев в работе мобильной связи. Об этом сообщила онлайн система мониторинга сбоев сайтов и приложений DownDetector.
На графике видно, что пик обращений граждан пришелся на 13:00 по мск. В это время было зафиксировано 175 жалоб на работу мобильного интернета и связи. В общей сложности за последний час поступило 562 обращения.
Ранее Tele2 уже сталкивался с масштабными техническими сбоями по всей России. Фиксировалось около 13 тысяч жалоб, преимущественно из Москвы, Санкт-Петербурга и Нижегородской области.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.