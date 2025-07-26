Жители Красноярского края остались без связи

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У Tele2 наблюдаются сбои в работе мобильного интернета и связи
У Tele2 наблюдаются сбои в работе мобильного интернета и связи Фото:

В Красноярском крае поступают жалобы на работу оператора Tele2 из-за перебоев в работе мобильной связи. Об этом сообщила онлайн система мониторинга сбоев сайтов и приложений DownDetector.

На графике видно, что пик обращений граждан пришелся на 13:00 по мск. В это время было зафиксировано 175 жалоб на работу мобильного интернета и связи. В общей сложности за последний час поступило 562 обращения. 

Ранее Tele2 уже сталкивался с масштабными техническими сбоями по всей России. Фиксировалось около 13 тысяч жалоб, преимущественно из Москвы, Санкт-Петербурга и Нижегородской области.

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В Красноярском крае поступают жалобы на работу оператора Tele2 из-за перебоев в работе мобильной связи. Об этом сообщила онлайн система мониторинга сбоев сайтов и приложений DownDetector. На графике видно, что пик обращений граждан пришелся на 13:00 по мск. В это время было зафиксировано 175 жалоб на работу мобильного интернета и связи. В общей сложности за последний час поступило 562 обращения.  Ранее Tele2 уже сталкивался с масштабными техническими сбоями по всей России. Фиксировалось около 13 тысяч жалоб, преимущественно из Москвы, Санкт-Петербурга и Нижегородской области.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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