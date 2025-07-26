В Госдуме озвучили недовольство по поводу иностранцев в РПЛ

В Российской Премьер-лиге наблюдается значительное присутствие иностранных игроков. Об этом сообщил первый заместитель председателя Госдумы Александр Жуков, комментируя решение Минспорта ужесточить лимит на иностранцев в чемпионате страны.
«Есть ощущение, что у нас в РПЛ засилье иностранцев, многовато их Три россиянина на поле — куда это годится?» — рассказал Жукова в разговоре со «ВсеПроСпорт». Он выразил надежду, что российские футболисты будут чаще получать возможности для развития.
По словам Жукова, он понимает позицию Минспорта, но считает, что клубы вряд ли поддержат ужесточение лимита на легионеров. Окончательное решение примет РФС.
Ранее сообщалось, что Минспорт рассматривает вариант лимита 10/5: не более 10 иностранцев в заявке и максимум пять на поле одновременно. Сейчас разрешено заявлять до 13 и выпускать на поле до восьми легионеров.
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