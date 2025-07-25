В Нефтеюганске (ХМАО) двое молодых парней 2007 и 2008 года рождения напали на сотрудников полиции. Сейчас они задержаны, решается вопрос об избрании меры пресечения, сообщили в СУ СК России по ХМАО.
«Вечером 25 июля 2025 года возле жилого дома в 12-ом микрорайоне Нефтеюганска подозреваемые 2007 и 2008 годов рождения применили насилие в отношении двух сотрудников патрульно-постовой службы, находящихся при исполнении своих должностных обязанностей… Фигуранты задержаны, решается вопрос об избрании меры пресечения», — написано в telegram-канале ведомства.
Сейчас на югорчан заведено уголовное дело по статье 318 УК РФ. Устанавливаются все обстоятельства преступления.
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