25 июля 2025

Двое молодых парней напали на полицейских в ХМАО. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Сейчас фигуранты задержаны и доставлены в полицию
Сейчас фигуранты задержаны и доставлены в полицию Фото:

В Нефтеюганске (ХМАО) двое молодых парней 2007 и 2008 года рождения напали на сотрудников полиции. Сейчас они задержаны, решается вопрос об избрании меры пресечения, сообщили в СУ СК России по ХМАО.

«Вечером 25 июля 2025 года возле жилого дома в 12-ом микрорайоне Нефтеюганска подозреваемые 2007 и 2008 годов рождения применили насилие в отношении двух сотрудников патрульно-постовой службы, находящихся при исполнении своих должностных обязанностей… Фигуранты задержаны, решается вопрос об избрании меры пресечения», — написано в telegram-канале ведомства.

Сейчас на югорчан заведено уголовное дело по статье 318 УК РФ. Устанавливаются все обстоятельства преступления.

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В Нефтеюганске (ХМАО) двое молодых парней 2007 и 2008 года рождения напали на сотрудников полиции. Сейчас они задержаны, решается вопрос об избрании меры пресечения, сообщили в СУ СК России по ХМАО. «Вечером 25 июля 2025 года возле жилого дома в 12-ом микрорайоне Нефтеюганска подозреваемые 2007 и 2008 годов рождения применили насилие в отношении двух сотрудников патрульно-постовой службы, находящихся при исполнении своих должностных обязанностей… Фигуранты задержаны, решается вопрос об избрании меры пресечения», — написано в telegram-канале ведомства. Сейчас на югорчан заведено уголовное дело по статье 318 УК РФ. Устанавливаются все обстоятельства преступления.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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