Два украинских дрона сбили над российскими регионами

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Дроны ВСУ атаковали территории Курской и Белгородской областей
Дроны ВСУ атаковали территории Курской и Белгородской областей Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Средства ПВО сбили два беспилотника ВСУ в небе над Курской и Белгородской областями. Об этом рассказали в Минобороны.

«26 июля около 15:05 мск дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: по одному над территориями Белгородской и Курской областей», — сказано в сообщении военного ведомства. Оно опубликовано в их telegram-канале. Информации о пострадавших и разрушениях пока нет.

Ранее стало известно, что из-за упавших фрагментов БПЛА пострадали женщина и трое детей. Осколки сбитого украинского дрона упали на жилой дом. Их немедленно доставили в больницу. Состояние пострадавших оценивается как стабильное, все пациенты переведены под амбулаторное наблюдение по месту жительства.

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Средства ПВО сбили два беспилотника ВСУ в небе над Курской и Белгородской областями. Об этом рассказали в Минобороны. «26 июля около 15:05 мск дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: по одному над территориями Белгородской и Курской областей», — сказано в сообщении военного ведомства. Оно опубликовано в их telegram-канале. Информации о пострадавших и разрушениях пока нет. Ранее стало известно, что из-за упавших фрагментов БПЛА пострадали женщина и трое детей. Осколки сбитого украинского дрона упали на жилой дом. Их немедленно доставили в больницу. Состояние пострадавших оценивается как стабильное, все пациенты переведены под амбулаторное наблюдение по месту жительства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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