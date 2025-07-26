Два украинских дрона сбили над российскими регионами

Средства ПВО сбили два беспилотника ВСУ в небе над Курской и Белгородской областями. Об этом рассказали в Минобороны.
«26 июля около 15:05 мск дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: по одному над территориями Белгородской и Курской областей», — сказано в сообщении военного ведомства. Оно опубликовано в их telegram-канале. Информации о пострадавших и разрушениях пока нет.
Ранее стало известно, что из-за упавших фрагментов БПЛА пострадали женщина и трое детей. Осколки сбитого украинского дрона упали на жилой дом. Их немедленно доставили в больницу. Состояние пострадавших оценивается как стабильное, все пациенты переведены под амбулаторное наблюдение по месту жительства.
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