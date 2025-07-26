Дети пострадали при налете ВСУ на Ингушетию

В Ингушетии в результате падения беспилотника ВСУ на жилой дом травмы получили женщина и трое детей. Об этом сообщило министерство здравоохранения региона.
"Из Нижних Ачалуков в Малгобекскую центральную районную больницу были доставлены женщина 1997 года рождения и трое детей", — написало ведомство в своем telegram-канале. По предварительным данным, в селе Нижние Ачалуки Ингушетии зафиксировано падение беспилотника на жилой дом.
Состояние пострадавших оценивается как стабильное, все пациенты переведены под амбулаторное наблюдение по месту жительства. Министр здравоохранения республики Зара Албакова оперативно проинформирована о происшествии.
Ранее один дрон ВСУ сбили на территории Ингушетии. Под удар попало и село Первомайское в Северной Осетии. В связи с необходимостью обеспечения безопасности полетов в аэропорту Грозного введены временные ограничения.
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