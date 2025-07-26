ВСУ атаковали район Брянской области, есть раненый

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Пострадавшего мужчину увезли в больницу
Пострадавшего мужчину увезли в больницу Фото:

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о новой атаке украинских дронов на приграничный регион. По его словам, село Каменский Хутор в Климовском районе подверглось удару со стороны беспилотников-камикадзе. В результате обстрела ранения получил местный житель.

«Украинские террористы атаковали дронами-камикадзе село Каменский Хутор Климовского района. К сожалению, осколочные ранения получил мирный житель», — написал Богомаз в telegram-канале. 

Он сообщил, что мужчину доставили в больницу, где ему оказана необходимая медицинская помощь. Губернатор пожелал пострадавшему скорейшего выздоровления. В своем обращении Богомаз вновь призвал жителей региона соблюдать меры безопасности и быть максимально осторожными, подчеркнув, что атаки на приграничные населенные пункты продолжаются.

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Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о новой атаке украинских дронов на приграничный регион. По его словам, село Каменский Хутор в Климовском районе подверглось удару со стороны беспилотников-камикадзе. В результате обстрела ранения получил местный житель. «Украинские террористы атаковали дронами-камикадзе село Каменский Хутор Климовского района. К сожалению, осколочные ранения получил мирный житель», — написал Богомаз в telegram-канале.  Он сообщил, что мужчину доставили в больницу, где ему оказана необходимая медицинская помощь. Губернатор пожелал пострадавшему скорейшего выздоровления. В своем обращении Богомаз вновь призвал жителей региона соблюдать меры безопасности и быть максимально осторожными, подчеркнув, что атаки на приграничные населенные пункты продолжаются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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