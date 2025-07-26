ВСУ атаковали район Брянской области, есть раненый

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о новой атаке украинских дронов на приграничный регион. По его словам, село Каменский Хутор в Климовском районе подверглось удару со стороны беспилотников-камикадзе. В результате обстрела ранения получил местный житель.
«Украинские террористы атаковали дронами-камикадзе село Каменский Хутор Климовского района. К сожалению, осколочные ранения получил мирный житель», — написал Богомаз в telegram-канале.
Он сообщил, что мужчину доставили в больницу, где ему оказана необходимая медицинская помощь. Губернатор пожелал пострадавшему скорейшего выздоровления. В своем обращении Богомаз вновь призвал жителей региона соблюдать меры безопасности и быть максимально осторожными, подчеркнув, что атаки на приграничные населенные пункты продолжаются.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.