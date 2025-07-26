FPV-дрон убил жителя Курской области

В результате удара украинского БПЛА погиб житель Курской области. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.
«К огромной скорби, в результате удара погиб мирный житель. Искренние соболезнования родным и близким», — написал Хинштейн в telegram-канале.
По предварительным данным, инцидент произошел в деревне Обеста Рыльского района, который расположен в пяти километрах от границы с Украиной. Дрон ВСУ атаковал территорию рядом с местным клубом.
Ранее стало известно, что село Каменский Хутор в Климовском районе подверглось удару со стороны беспилотников-камикадзе. В результате обстрела ранения получил местный житель. По словам губернатора Брянской области Александра Богомаза, мужчину доставили в больницу, где ему оказана необходимая медицинская помощь.
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