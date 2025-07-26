FPV-дрон убил жителя Курской области

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Инцидент произошел в деревне Обеста, которая расположена в пяти километрах от границы с Украиной
Инцидент произошел в деревне Обеста, которая расположена в пяти километрах от границы с Украиной Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В результате удара украинского БПЛА погиб житель Курской области. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.

«К огромной скорби, в результате удара погиб мирный житель. Искренние соболезнования родным и близким», — написал Хинштейн в telegram-канале.

По предварительным данным, инцидент произошел в деревне Обеста Рыльского района, который расположен в пяти километрах от границы с Украиной. Дрон ВСУ атаковал территорию рядом с местным клубом.

Ранее стало известно, что село Каменский Хутор в Климовском районе подверглось удару со стороны беспилотников-камикадзе. В результате обстрела ранения получил местный житель. По словам губернатора Брянской области Александра Богомаза, мужчину доставили в больницу, где ему оказана необходимая медицинская помощь.

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В результате удара украинского БПЛА погиб житель Курской области. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн. «К огромной скорби, в результате удара погиб мирный житель. Искренние соболезнования родным и близким», — написал Хинштейн в telegram-канале. По предварительным данным, инцидент произошел в деревне Обеста Рыльского района, который расположен в пяти километрах от границы с Украиной. Дрон ВСУ атаковал территорию рядом с местным клубом. Ранее стало известно, что село Каменский Хутор в Климовском районе подверглось удару со стороны беспилотников-камикадзе. В результате обстрела ранения получил местный житель. По словам губернатора Брянской области Александра Богомаза, мужчину доставили в больницу, где ему оказана необходимая медицинская помощь.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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