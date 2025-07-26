26 июля 2025

Дроны ВСУ атакуют юг России. Онлайн-трансляция

В Ростовской области объявлена беспилотная опасность
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Дроны ВСУ замечены над Ростовом
Дроны ВСУ замечены над Ростовом Фото:

ВСУ атакует дронами Ростовскую область в ночь с 26 на 27 июля. Об этом сообщили в Единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС). Ведомство разослало сообщения жителям региона. URA.RU начинает онлайн-трансляцию 

00:19 В Ростовской области введен режим повышенной опасности из-за угрозы атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщили в Единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС).

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ВСУ атакует дронами Ростовскую область в ночь с 26 на 27 июля. Об этом сообщили в Единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС). Ведомство разослало сообщения жителям региона. URA.RU начинает онлайн-трансляцию  00:19 В Ростовской области введен режим повышенной опасности из-за угрозы атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщили в Единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС).
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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