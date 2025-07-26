Российская авиация начала тушить пожары в Турции

Российская авиация привлекла самолеты Бе-200 и вертолеты Ми-8 для тушения лесных пожаров в районе строящейся АЭС «Аккую» в Турции. Возгорания охватили территорию рядом с объектом, где работает свыше 10 тысяч специалистов из РФ. Соответствующие кадры появились в социальных сетях.
«Российская авиация с утра подключила самолеты Бе-200 и вертолеты Ми-8. В районе работает больше 10 тысяч россиян — они задействованы на строительстве станции», — уточнил telegram-канал Mash.
На опубликованных кадрах видно, как самолеты и вертолеты забирают воду и сбрасывают ее на очаги возгорания. Для тушения пожаров привлечена и наземная техника турецких служб.
Как пишет «Царьград», масштабные лесные пожары продолжаются в Турции в течение последних нескольких дней. Возгорания зафиксированы в пяти северо-западных провинциях: Эскишехире, Балыкесире, Измире, Афьонкарахисаре и Манисе. Причиной распространения огня стала засуха. В результате происшествий погибли десять человек.
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