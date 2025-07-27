Исполнители теракта в «Крокусе» использовали пять бутылок бензина

Исполнители теракта в "Крокус Сити Холле" использовали пять бутылок с автомобильным бензином для поджога концертного зала, что привело к массовым жертвам и разрушению здания. Об этом говорится в материалах уголовного дела.
"Рачабализода С.М., Мирзоев Д.Б., Файзов М.З. и Фаридуни Ш. … разлили из пяти принесенных бутылок автомобильный бензин и при помощи имеющихся при них газовых зажигалок подожгли его, в результате чего в пяти точках (концертного зала) образовались пять очагов пожара и две точки горения…", — говорится в документе. Материалы имеются в распоряжении РИА Новости.
По версии следствия, вечером 22 марта 2024 года злоумышленники проникли в "Крокус Сити Холл" в Красногорске, где открыли стрельбу по посетителям из автоматического оружия и затем совершили поджог зрительного зала. В результате атаки погибли 147 человек, еще 336 получили ранения различной степени тяжести, трое считаются пропавшими без вести. Материальный ущерб от преступления оценивается в 5,7 миллиарда рублей.
Ранее Генпрокуратура РФ сообщала, что теракт в "Крокус Сити Холле" был организован ячейками группировки "Вилаят Хорасан" (запрещена в РФ), действовавшими по указанию высшего руководства Украины. В совершении преступления, по данным следствия, участвовали граждане Таджикистана, которым оказывали помощь в финансировании, предоставлении жилья и оружия.
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