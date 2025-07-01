Генпрокуратура рассказала подробности про исполнителей теракта в «Крокусе»

Генпрокуратура РФ заявила о террористических ячейках, которые действовали по указанию Киева. Информация об этом опубликована на официальном сайте ведомства.
«По версии следствия, двое находящихся в розыске граждан Таджикистана и неустановленные лица, действуя в интересах высшего политического руководства Украины, организовали на территории Российской Федерации деятельность трех ячеек группировки „Вилаят Хорасан“ (запрещена в России — прим. URA.RU), входящей в международную террористическую организацию „Исламское государство“ (ИГ, запрещена в РФ — прим. URA.RU). В нее они вовлекли граждан Таджикистана Мирзоева, Фаридуни, Рачабализоду, Файзова, Солиевых, Исмоилова, Гадоева, Хамидова, Лутфуллои, Курбонова, Юсуфзоду, Шарипзоду, апеллируя к их религиозным чувствам, которым дали указание совершить теракт в Москве», — говорится в сообщении Генпрокуратуры России, которое опубликовано на сайте ведомства.
Согласно имеющейся информации, Исломовы и Касимов осуществляли финансовую поддержку террористов, а также предоставили им жилье и транспортное средство. Медов, Аушев и другие лица занимались изготовлением и передачей огнестрельного оружия и боеприпасов. Солиевы, Исмоилов, Гадоев и Хамидов обеспечили транспортировку вооружения и боеприпасов непосредственным исполнителям теракта. Лутфуллои, Курбонов, Юсуфзода и Шарипзода оказывали соучастникам финансовую помощь.
Также сегодня стало известно, что Генпрокуратура направила во 2-й Западный окружной военный суд уголовное дело о теракте в «Крокусе». Обвинение было предъявлено 19 фигурантам, которых обвиняют в совершении террористического акта и сопутствующих преступлениях.
Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел 22 марта 2024 года. Неизвестные, вооруженные огнестрельным оружием, проникли в здание торгового центра незадолго до начала выступления группы «Пикник». Злоумышленники открыли стрельбу по присутствующим и устроили поджог, что привело к масштабному пожару. В результате атаки, по официальным данным, погибли 147 человек, еще трое числятся пропавшими без вести. Травмы различной степени тяжести получили 336 человек. Размер материального ущерба, нанесенного в результате теракта, оценивается примерно в 5,7 миллиарда рублей.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.