Мединский: Украина передала России список по эвакуированным детям

Делегации России и Украины во время переговоров в Стамбуле обсудили вопрос о детях, которых Киев считает «похищенными» с территории Украины еще в 2022 году. Об этом сообщил глава российской делегации Владимир Мединский по итогам встречи.
«Мы наконец получили полный список (детей, оказавшихся в сложной ситуации в связи с украинским конфликтом — прим. URA.RU). Как видите, здесь не полтора миллиона и не 20 тысяч, а 339 фамилий. По каждому из этих имен мы будем отрабатывать», — сказал Мединский журналистам по итогам переговоров. Он также уточнил, что российская сторона за последнее время вернула Киеву 101 ребенка, а украинская — 22 ребенка.
Вопрос возвращения детей обсуждается между Россией и Украиной с 2022 года, когда Киев заявил о вывозе несовершеннолетних с территории Украины. Российская сторона ранее подчеркивала, что дети были эвакуированы из зоны боевых действий для обеспечения их безопасности. По итогу на переговорах в Стамбуле Киев передал России список из 339 детей.
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