26 июля 2025

На встречу с Ивановым пермяков попросили принести его книги

Писатель Иванов выступит на фестивале «Причал» в Перми
© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Иванов проведет автограф-сессию для своих поклонников
Алексей Иванов проведет автограф-сессию для своих поклонников Фото:

Писатель Алексей Иванов примет участие в фестивале «Причал», который пройдет 27 июля на территории Пермской судоверфи. Об этом сообщили организаторы мероприятия.

«Сегодня в 18:00 Алексей Иванов выступит вместе с продюсером Юлией Зайцевой на „Причале“. После этого будет автограф-сессия», — написано в telegram-канале оргкомитета. Организаторы просят приносить книги с собой.

Для фестиваля роман писателя «Географ глобус пропил» сыграл ключевую роль в формировании концепции четыре года назад. Неслучайно действие произведения разворачивается в Кировском районе, где расположены знаковые для сюжета места — затон и микрорайон Водники, именно они стали источником вдохновения для главного героя, Виктора Служкина.

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Писатель Алексей Иванов примет участие в фестивале «Причал», который пройдет 27 июля на территории Пермской судоверфи. Об этом сообщили организаторы мероприятия. «Сегодня в 18:00 Алексей Иванов выступит вместе с продюсером Юлией Зайцевой на „Причале“. После этого будет автограф-сессия», — написано в telegram-канале оргкомитета. Организаторы просят приносить книги с собой. Для фестиваля роман писателя «Географ глобус пропил» сыграл ключевую роль в формировании концепции четыре года назад. Неслучайно действие произведения разворачивается в Кировском районе, где расположены знаковые для сюжета места — затон и микрорайон Водники, именно они стали источником вдохновения для главного героя, Виктора Служкина.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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