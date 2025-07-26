На встречу с Ивановым пермяков попросили принести его книги

Писатель Алексей Иванов примет участие в фестивале «Причал», который пройдет 27 июля на территории Пермской судоверфи. Об этом сообщили организаторы мероприятия.
«Сегодня в 18:00 Алексей Иванов выступит вместе с продюсером Юлией Зайцевой на „Причале“. После этого будет автограф-сессия», — написано в telegram-канале оргкомитета. Организаторы просят приносить книги с собой.
Для фестиваля роман писателя «Географ глобус пропил» сыграл ключевую роль в формировании концепции четыре года назад. Неслучайно действие произведения разворачивается в Кировском районе, где расположены знаковые для сюжета места — затон и микрорайон Водники, именно они стали источником вдохновения для главного героя, Виктора Служкина.
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