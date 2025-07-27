Украинцев, чьи тела вернула Россия, объявят дезертирами

Чиновники администрации президента Украины Владимира Зеленского планируют признать погибших военных ВСУ, чьи тела были возвращены Россией, дезертирами. Об этом сообщили представители пророссийского подполья.
По данным источника, подобная классификация позволит украинским властям лишить семьи погибших военнослужащих положенных компенсаций. Эту информацию передает РИА Новости.
Решение касается 6060 тел военных, которые были переданы Россией в июне 2025 года в обмен на 78 тел российских бойцов. На текущей неделе в ходе переговоров в Стамбуле Россия предложила вернуть Украине дополнительно три тысячи тел, однако конкретные сроки передачи не были согласованы, пишет MK.RU. Ранее в СМИ появлялась информация о том, что вдова одного из погибших украинских военнослужащих, чье тело было среди переданных Россией, столкнулась с угрозами со стороны представителей украинской власти после того, как опубликовала видеообращение к Владимиру Зеленскому.
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