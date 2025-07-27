Макрон планирует усилить давление на Россию

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Макрон дважды за прошедшую неделю говорил о планах усилить давление на Москву
Макрон дважды за прошедшую неделю говорил о планах усилить давление на Москву Фото:

Французский лидер Эммануэль Макрон планирует увеличить давление на Россию. Также он сообщил, что не собирается останавливать военную помощь Украине. Об этом он написал в соцсетях.

«Мы продолжаем укреплять помощь Украине и усиливать давление на Россию», — сообщил президент Франции. Его сообщение опубликовано в соцсети X.

Ранее Макрон уже сообщал, что вместе с другими западными лидерами усиливает давление на Россию, чтобы добиться безоговорочного прекращения огня в Украине. Это заявление стало вторым за прошедшую неделю. Кроме того, французский лидер приветствовал новый пакет антироссийских санкций.

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Французский лидер Эммануэль Макрон планирует увеличить давление на Россию. Также он сообщил, что не собирается останавливать военную помощь Украине. Об этом он написал в соцсетях. «Мы продолжаем укреплять помощь Украине и усиливать давление на Россию», — сообщил президент Франции. Его сообщение опубликовано в соцсети X. Ранее Макрон уже сообщал, что вместе с другими западными лидерами усиливает давление на Россию, чтобы добиться безоговорочного прекращения огня в Украине. Это заявление стало вторым за прошедшую неделю. Кроме того, французский лидер приветствовал новый пакет антироссийских санкций.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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