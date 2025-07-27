Макрон планирует усилить давление на Россию

Французский лидер Эммануэль Макрон планирует увеличить давление на Россию. Также он сообщил, что не собирается останавливать военную помощь Украине. Об этом он написал в соцсетях.
«Мы продолжаем укреплять помощь Украине и усиливать давление на Россию», — сообщил президент Франции. Его сообщение опубликовано в соцсети X.
Ранее Макрон уже сообщал, что вместе с другими западными лидерами усиливает давление на Россию, чтобы добиться безоговорочного прекращения огня в Украине. Это заявление стало вторым за прошедшую неделю. Кроме того, французский лидер приветствовал новый пакет антироссийских санкций.
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