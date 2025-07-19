Макрон сделал дерзкое заявление о России

Макрон: Франция вместе с Украиной усиливает давление на Москву
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Макрон заявил об усилении поддержки Украины
Макрон заявил об усилении поддержки Украины Фото:
новость из сюжета
Санкции против России вообще и Урала в частности

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что вместе с другими западными лидерами усиливает давление на Россию, чтобы добиться безоговорочного прекращения огня в Украине. Об этом он написал в соцсети X, приветствуя новый пакет антироссийских санкций.

«Я только что провел разговор с Владимиром Зеленским. Вместе мы усиливаем давление на Россию, чтобы добиться безоговорочного прекращения огня», — написал Макрон. Он подчеркнул, что Франция продолжит поддерживать Украину, и отметил важность 18-го пакета санкций ЕС

Недавно согласованный 18-й пакет санкций ЕС против России включает запрет на транзакции с 22 российскими банками и РФПИ, снижение ценового потолка на российскую нефть и ограничения против 150 судов «теневого флота», используемых для обхода санкций. Также меры затронули восемь белорусских компаний ВПК за поддержку России.

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Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что вместе с другими западными лидерами усиливает давление на Россию, чтобы добиться безоговорочного прекращения огня в Украине. Об этом он написал в соцсети X, приветствуя новый пакет антироссийских санкций. «Я только что провел разговор с Владимиром Зеленским. Вместе мы усиливаем давление на Россию, чтобы добиться безоговорочного прекращения огня», — написал Макрон. Он подчеркнул, что Франция продолжит поддерживать Украину, и отметил важность 18-го пакета санкций ЕС Недавно согласованный 18-й пакет санкций ЕС против России включает запрет на транзакции с 22 российскими банками и РФПИ, снижение ценового потолка на российскую нефть и ограничения против 150 судов «теневого флота», используемых для обхода санкций. Также меры затронули восемь белорусских компаний ВПК за поддержку России.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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