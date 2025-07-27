Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин провел встречу с молодыми политиками из разных регионов России на форуме «Территория смыслов». С ним встретился и директор Департамента молодежной политики и международных связей администрации Екатеринбурга Артем Николаев.
«В ходе трехчасового диалога Вячеслав Викторович поделился видением развития современной политической системы страны. Особое внимание было направлено на вопросы поддержки участников специальной военной операции, которые сегодня защищают Россию», — рассказал Николаев в своем telegram-канале.
Глава Госдумы подробно остановился на устойчивости российской экономики в условиях санкций, подчеркнув, что принятые решения позволили сохранить стабильность. В ходе беседы были также затронуты вопросы развития регионов, поддержки молодых семей и создания благоприятных условий для жизни вне крупных городов.
Володин также обозначил основные принципы работы для современных политиков: отсутствие возрастных ограничений при наличии профессиональных навыков, приоритет реальных дел над декларациями и обязательную постоянную связь с избирателями. Он подчеркнул, что именно открытый диалог и ответственное отношение к своим обязанностям формируют доверие общества к власти.
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