Глава «Роскосмоса» Баканов рассказал о беседах с Маском о сотрудничестве

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Баканов рассказал, что обсуждал с основателем SpaceX Илоном Маском возможность сотрудничества в области дальнего космоса. В частности, они вели переговоры об освоении Луны и подготовке к полету на Марс.
«Обсуждали мы потенциально совместное сотрудничество по дальнему космосу. Илон очень увлеченный человек. Он действительно горит идеей колонизации Марса. Весь мир за этим внимательно наблюдает. И, посмотрим, может быть, какие-то технологии могли бы быть применены для реализации программ в дальнем космосе совместно. Будем обсуждать», — сообщил Баканов в интервью РБК.
По его словам, прежде чем приступать к подготовке экспедиции на Марс, необходимо отработать все ключевые технологии на Луне. Для этого на спутнике планируется построить научную станцию и создать систему постоянного энергоснабжения, учитывая специфику лунного дня и ночи. Одной из задач станет размещение атомной электростанции, которая обеспечит инфраструктурные модули энергией в отсутствие солнечного света. Баканов также добавил, что подобный подход поддерживает Китайская национальная космическая администрация.
Глава «Роскосмоса» уточнил, что национальный проект по освоению Луны стартует 1 января 2026 года, и на первом этапе будут вестись проектные работы по созданию необходимой инфраструктуры. К международному партнерству по строительству лунной станции уже присоединились Китай и еще 13 стран, включая Азербайджан, Беларусь, Боливию, Венесуэлу, Египет и другие. Общий объем финансирования национального космического проекта России составит 4,4 трлн рублей до 2036 года.
Ранее глава Роскосмоса сообщил, что в России разрабатывают транспортную систему с ядерной установкой для доставки до 10 тонн груза на орбиту Марса. Он подчеркнул, что этот проект станет важным шагом к реализации масштабных программ по освоению дальнего космоса, передает деловое издание «Взгляд».
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