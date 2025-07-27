Заму осужденного за коррупцию экс-мэра Дегтярска дали условный срок

Ревдинский городской суд приговорил заместителя осужденного за коррупцию экс-мэра Дегтярска (Свердловская область) Вадима Пильникова Андрея Ильина к четырем годам условного лишения свободы. Ему также запретили два года занимать должности в государственных, муниципальных органах и учреждениях, органах местного самоуправления, сообщили в пресс-службе судов региона.
«Ильин признал вину, дело рассматривалось в особом порядке, без проведения судебного следствия. Суд признал Андрея Ильина виновным по ст. 289 УК РФ (Незаконное участие в предпринимательстве), а также п. „е“ ч.3 ст.286 УК РФ (Корыстное превышение должностных полномочий). Ильину назначено наказание с лишением права занимать должности в государственных, муниципальных органах и учреждениях, органах местного самоуправления на два года», — передает их telegram-канал.
На основании ст. 73 УК РФ наказание считается условным. Испытательный срок назначили три года. Приговор пока не вступил в законную силу.
По данным суда, Ильин передал Пильникову более 890 тысяч рублей и автомобиль Audi Q6 стоимостью 9,5 млн рублей с марта по октябрь 2023-го и в апреле 2024-го. Самого мэра приговорили к 10 годам лишения свободы в колонии строгого режима по ч.6 ст.290 УК РФ (Взятка в крупном и особо крупном размере).
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