Свердловского экс-мэра Пильникова отправили в колонию за взятки

Бывший мэр Дегтярска (Свердловская область) Вадим Пильников приговорен к 10 годам лишения свободы в колонии строгого режима с дополнительным запретом занимать должности в муниципальных органах в течение семи лет. Он признан виновным в получении взятки в крупном и особо крупном размере (ч.6 ст.290 УК РФ), сообщили в пресс-службе Кировского районного суда.
По данным суда, с марта по октябрь 2023 года и в апреле 2024 года Пильников получил от своего заместителя Андрея Ильина более 890 тысяч рублей и автомобиль Audi Q6 стоимостью 9,5 млн рублей. «В качестве незаконного вознаграждения за оказание общего покровительства и попустительство по службе глава округа получил денежные средства и автомобиль», — заявили в суде.
Также судом подтверждена причастность Пильникова к получению 4,4 млн рублей от учредителя ООО «Жилые кварталы» за содействие при заключении муниципальных контрактов и помощь в предпринимательской деятельности. Бывший глава свою вину признал и заявил, что раскаивается в содеянном.
Пильникова задержали в начале декабря 2024 года. Вскоре его арестовали по обвинению в получении взятки в особо крупном размере. На допросах Пильников вину признал. Считается, что он дал показания на бывшего главу областного министерства энергетики и ЖКХ Николая Смирнова. Последний сейчас находится в СИЗО. Ему вменяют крупную взятку. Все новости о коррупции в дегтярской администрации — в сюжете URA.RU.
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