Два маленьких ребенка заживо сгорели в свердловском городе. Фото

В Асбесте несовершеннолетние мальчик и девочка погибли в загоревшейся квартире
© Служба новостей «URA.RU»
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В квартире не было пожарного извещателя
В квартире не было пожарного извещателя Фото:

В Асбесте (Свердловская область) четырехлетняя девочка и пятилетний мальчик погибли в загоревшейся квартире. По оперативной информации, возгорание началось со второго яруса детской кровати, рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

«Причину пожара устанавливают специалисты испытательной пожарной лаборатории — назначена пожарно-техническая экспертиза», — пояснили там. Матери в момент пожара не было дома, с ней сейчас работают психологи.

Самостоятельно из дома эвакуировались десять человек. Пожар тушили 14 спасателей и пять единиц спецтехники. Отмечается, что пожарного извещателя в квартире не было.

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В Асбесте (Свердловская область) четырехлетняя девочка и пятилетний мальчик погибли в загоревшейся квартире. По оперативной информации, возгорание началось со второго яруса детской кровати, рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС. «Причину пожара устанавливают специалисты испытательной пожарной лаборатории — назначена пожарно-техническая экспертиза», — пояснили там. Матери в момент пожара не было дома, с ней сейчас работают психологи. Самостоятельно из дома эвакуировались десять человек. Пожар тушили 14 спасателей и пять единиц спецтехники. Отмечается, что пожарного извещателя в квартире не было.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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