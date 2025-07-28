В Асбесте (Свердловская область) четырехлетняя девочка и пятилетний мальчик погибли в загоревшейся квартире. По оперативной информации, возгорание началось со второго яруса детской кровати, рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
«Причину пожара устанавливают специалисты испытательной пожарной лаборатории — назначена пожарно-техническая экспертиза», — пояснили там. Матери в момент пожара не было дома, с ней сейчас работают психологи.
Самостоятельно из дома эвакуировались десять человек. Пожар тушили 14 спасателей и пять единиц спецтехники. Отмечается, что пожарного извещателя в квартире не было.
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