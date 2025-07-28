Синоптик рассказал, когда закончится пекло в Петербурге

В Санкт-Петербурге с прошлой недели держится аномальная жара. В связи с этим в городе продлили на один день «оранжевый» уровень погодной опасности. Такой режим будет действовать до 13:00 среды, 30 июля. В беседе с URA.RU ведущий синоптик прогностического центра «Метео-ТВ» Александр Ильин рассказал, когда закончится жара, и какую погоду ожидать в августе.
Когда закончится аномальная жара в Петербурге
По словам синоптика Александра Ильина, аномально жаркая погода в Санкт-Петербурге будет стоять всю рабочую неделю, с 28 июля по 1 августа. Он отметил, что осадков в этот период не ожидается, и только в пятницу могут пройти кратковременные дожди в Ленинградской области. Воздух в эти дни будет прогреваться до +30-35 градусов. Ночная температура также будет достаточно высокой — до +20 градусов. В выходные, 2 и 3 августа, дневная температура снизится до +22 градусов.
«В августе будут теплые дни, но пока рано говорить. Большая часть декады августа ожидается теплой, если удержится теплый ветер. В московский регион и Ленинградскую область в последнее время приходят хорошо прогретые воздушные массы, поэтому температура воздуха хорошо прогревается. Пока погода в августе ожидается теплая, но аномальной жары не предвидится», — заявил синоптик.
Александр Ильин уточнил, что 20 июля 2010 года уже был побит абсолютный рекорд максимальной температуры. Тогда воздух прогрелся до +38,2 градуса. В предыдущий раз такая жара была зафиксирована в 1920 году. «Повторяемость таких жарких периодов несколько участилось. Такие скачки температуры воздуха можно связать с глобальным потеплением», — отметил Александр Ильин.
Прогноз погоды в Санкт-Петербурге с 28 июля по 3 августа
В Санкт-Петербурге и Ленинградской области первые несколько дней будут жаркими, сообщил синоптик. С понедельника по четверг температура воздуха поднимется до +30-35 градусов. Ночью воздух прогреется до +20-22 градусов.
При этом в области возможны кратковременные осадки в виде дождя. Они ожидаются в пятницу, 1 августа. В связи с этим утром и ночью могут быть туманы. В ночные часы температура воздуха опустится до +15 градусов.
В выходные по ночам столбики термометров будут показывать +13–15 градусов выше нуля, днем — в диапазоне от +20 до +22. В субботу не исключены небольшие дожди, в воскресенье их вероятность возрастет. Ветер на этой неделе ожидается восточный и юго-восточный 3-8 м/с. Атмосферное давление будет иметь достаточно ровный ход — около 758 мм рт. ст.
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