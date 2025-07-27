Синоптик рассказал, какую погоду ждать в Москве и Петербурге в конце июля

В Москве и Санкт-Петербурге ожидается жаркая погода с 28 июля по 1 августа. Однако в этих регионах ожидают кратковременных дожди и незначительное ночное похолодание. О том, какую температуру ждать в Москве и Петербурге на следующей неделе URA.RU рассказал ведущий синоптик прогностического центра «Метео-ТВ» Александр Ильин.
Погода в Москве с 28 июля по 1 августа
По словам синоптика Александра Ильина, в Москве и Московской области начало недели ожидается без существенных осадков. В понедельник, 28 июля, и во вторник, 29 июля, температура воздуха прогреется до +25-30 градусов днем.
Ночью ожидается понижение до +13-18 градусов. В середине недели температура воздуха поднимется и достигнет отметок +27-32, а ночные температуры составят +15-20 градусов.
"В ночь с четверга на пятницу ожидается появление атмосферного фронта с дождями и грозами. Поэтому 1 августа москвичей ожидает небольшое похолодание с температурой воздухе +20 градусов», - отметил синоптик. В этот же день может усилиться ветер до 6-11 м/с.
Погода в Санкт-Петербурге с 28 июля по 1 августа
В Санкт-Петербурге и Ленинградской области первые дни недели будут жаркими, сообщил синоптик. С понедельника по четверг температура воздуха прогреется до +25-30 градусов. Ночью воздух прогреется до +20-22 градусов.
При этом возможны кратковременны осадки в виде дождя. Они ожидаются во вторник и в среду.
Сильные дожди придут в Петербург в пятницу, 1 августа. В связи с этим утром и ночью могут быть туманы. В ночные часы температура воздуха опустится до +13-15 градусов. Днем 1 августа воздух прогреется до +22-24 градусов.
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