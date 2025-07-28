Пятеро человек осуждены за попытку теракта в воинской части в Балашихе

Пятеро человек, включая одного несовершеннолетнего, осуждены за попытку теракта в воинской части в Балашихе. Подсудимые получили сроки от четырех до 19 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Об этом сообщили в правоохранительных органах.
«Приговором суда самому юному фигуранту назначили четыре года колонии, а остальные четверо подсудимых получили сроки от 16 лет до 19 лет колонии», — рассказали в органах ТАСС. Судебный процесс проходил в закрытом режиме с учетом характера обвинений. Никто из осужденных свою вину в подготовке теракта не признал.
Группа молодых людей разработала план нападения на воинскую часть. Они заранее подготовили инструменты для подкопа под ограждением и намеревались поджечь военную технику, находящуюся на территории части. Фигуранты дела также обсуждали план отхода после совершения преступления. В ходе расследования выяснилось, что обвиняемые поддерживали связь с куратором из Украины через мессенджер Telegram.
На счету у осужденных есть еще один преступный эпизод. Ранее они подожгли спецавтомобиль, принадлежащий одной из государственных структур. В транспортном средстве находились баллоны с кислородом, предназначенные для медицинских нужд.
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