Пятеро человек осуждены за попытку теракта в воинской части в Балашихе

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Судебный процесс проходил в закрытом режиме
Судебный процесс проходил в закрытом режиме Фото:

Пятеро человек, включая одного несовершеннолетнего, осуждены за попытку теракта в воинской части в Балашихе. Подсудимые получили сроки от четырех до 19 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Об этом сообщили в правоохранительных органах.

«Приговором суда самому юному фигуранту назначили четыре года колонии, а остальные четверо подсудимых получили сроки от 16 лет до 19 лет колонии», — рассказали в органах ТАСС. Судебный процесс проходил в закрытом режиме с учетом характера обвинений. Никто из осужденных свою вину в подготовке теракта не признал.

Группа молодых людей разработала план нападения на воинскую часть. Они заранее подготовили инструменты для подкопа под ограждением и намеревались поджечь военную технику, находящуюся на территории части. Фигуранты дела также обсуждали план отхода после совершения преступления. В ходе расследования выяснилось, что обвиняемые поддерживали связь с куратором из Украины через мессенджер Telegram.

На счету у осужденных есть еще один преступный эпизод. Ранее они подожгли спецавтомобиль, принадлежащий одной из государственных структур. В транспортном средстве находились баллоны с кислородом, предназначенные для медицинских нужд.

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Пятеро человек, включая одного несовершеннолетнего, осуждены за попытку теракта в воинской части в Балашихе. Подсудимые получили сроки от четырех до 19 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Об этом сообщили в правоохранительных органах. «Приговором суда самому юному фигуранту назначили четыре года колонии, а остальные четверо подсудимых получили сроки от 16 лет до 19 лет колонии», — рассказали в органах ТАСС. Судебный процесс проходил в закрытом режиме с учетом характера обвинений. Никто из осужденных свою вину в подготовке теракта не признал. Группа молодых людей разработала план нападения на воинскую часть. Они заранее подготовили инструменты для подкопа под ограждением и намеревались поджечь военную технику, находящуюся на территории части. Фигуранты дела также обсуждали план отхода после совершения преступления. В ходе расследования выяснилось, что обвиняемые поддерживали связь с куратором из Украины через мессенджер Telegram. На счету у осужденных есть еще один преступный эпизод. Ранее они подожгли спецавтомобиль, принадлежащий одной из государственных структур. В транспортном средстве находились баллоны с кислородом, предназначенные для медицинских нужд.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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