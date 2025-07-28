Дети массово заразились коронавирусом в свердловском санатории

Девять детей заразились коронавирусом в санатории «Обуховский» в Нижних Сергах
© Служба новостей «URA.RU»
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Заболевшие - дети от 10 до 15 лет
Заболевшие - дети от 10 до 15 лет Фото:

В филиале санатория «Обуховский» в Нижних Сергах (Свердловская область) девять детей в возрасте 10-15 лет заразились коронавирусом. Их госпитализировали, рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора.

«В период с 25 по 27 июля среди отдыхающих в ГАУЗ СО „ОЦМСР Санаторий „Обуховский“ зарегистрировано девять случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией“, — пояснили в РПН. Санврачи организовали проверку.

Помимо этого, в отрядах, где зафиксировали заболевания, ввели карантин. В санатории отменили массовые мероприятия, за контактными ведется меднаблюдение. В связи с распространением вируса смена окончена досрочно — 28 июля.

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В филиале санатория «Обуховский» в Нижних Сергах (Свердловская область) девять детей в возрасте 10-15 лет заразились коронавирусом. Их госпитализировали, рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора. «В период с 25 по 27 июля среди отдыхающих в ГАУЗ СО „ОЦМСР Санаторий „Обуховский“ зарегистрировано девять случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией“, — пояснили в РПН. Санврачи организовали проверку. Помимо этого, в отрядах, где зафиксировали заболевания, ввели карантин. В санатории отменили массовые мероприятия, за контактными ведется меднаблюдение. В связи с распространением вируса смена окончена досрочно — 28 июля.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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