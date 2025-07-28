Индекс Мосбиржи полетел вниз после нового дедлайна Трампа по миру на Украине

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Индекс Мосбиржи опустился до 2730,58 пункта
Индекс Мосбиржи опустился до 2730,58 пункта Фото:

Индекс Московской биржи продемонстрировал резкое падение после заявления президента США Дональда Трампа о возможном сокращении срока для России на заключение мирного соглашения с Украиной. По данным торговой площадки, в 16:00 по московскому времени индекс опустился до отметки 2747,27 пункта, что почти на 0,84% ниже уровня закрытия предыдущего дня.

Индекс продолжает падать, следует с данных сайта Мосбиржи. По состоянию на 16:07, он опустился до отметки 2730,58 пункта.

На фоне внешнеполитической неопределенности в числе аутсайдеров торгов оказались акции ВТБ (минус 3,82%), «Аэрофлота» (минус 3,04%), «Газпрома» (минус 2,63%), АФК «Система» (минус 2,46%) и привилегированные бумаги «Татнефти» (минус 2,32%). В то же время лидерами роста стали MD Medical Group (плюс 2%), «Русал» (плюс 1,5%), «Южуралзолото» (плюс 0,9%), «Полюс» (плюс 0,9%) и Московский Кредитный Банк (плюс 0,8%).

Ранее глава США выразил неудовлетворенность позицией российского президента Владимира Путина. Он заявил, что разочарован его действиями и рассматривает возможность сокращения ранее обозначенного 50-дневного срока для достижения договоренностей между Россией и Украиной.

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Индекс Московской биржи продемонстрировал резкое падение после заявления президента США Дональда Трампа о возможном сокращении срока для России на заключение мирного соглашения с Украиной. По данным торговой площадки, в 16:00 по московскому времени индекс опустился до отметки 2747,27 пункта, что почти на 0,84% ниже уровня закрытия предыдущего дня. Индекс продолжает падать, следует с данных сайта Мосбиржи. По состоянию на 16:07, он опустился до отметки 2730,58 пункта. На фоне внешнеполитической неопределенности в числе аутсайдеров торгов оказались акции ВТБ (минус 3,82%), «Аэрофлота» (минус 3,04%), «Газпрома» (минус 2,63%), АФК «Система» (минус 2,46%) и привилегированные бумаги «Татнефти» (минус 2,32%). В то же время лидерами роста стали MD Medical Group (плюс 2%), «Русал» (плюс 1,5%), «Южуралзолото» (плюс 0,9%), «Полюс» (плюс 0,9%) и Московский Кредитный Банк (плюс 0,8%). Ранее глава США выразил неудовлетворенность позицией российского президента Владимира Путина. Он заявил, что разочарован его действиями и рассматривает возможность сокращения ранее обозначенного 50-дневного срока для достижения договоренностей между Россией и Украиной.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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