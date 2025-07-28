Московский ТЦ эвакуировали из-за подозрительного предмета

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В Москве эвакуирован торговый центр из-за предмета с проводами
В Москве эвакуирован торговый центр из-за предмета с проводами Фото:

В Москве сотрудники правоохранительных органов эвакуировали торговый центр «Место встречи Звездный» на проспекте Вернадского после обнаружения предмета, напоминающего самодельное взрывное устройство. Об этом сообщил telegram-канал Shot.

«В Москве эвакуирован торговый центр „Место встречи Звездный“», — сообщил  telegram-канал. Там сообщили, что подозрительный предмет с проводами заметили на одном из банкоматов. 

Из здания эвакуировали порядка 150 человек. Территория вокруг торгового центра оцеплена. На месте происшествия работают саперы. 

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В Москве сотрудники правоохранительных органов эвакуировали торговый центр «Место встречи Звездный» на проспекте Вернадского после обнаружения предмета, напоминающего самодельное взрывное устройство. Об этом сообщил telegram-канал Shot. «В Москве эвакуирован торговый центр „Место встречи Звездный“», — сообщил  telegram-канал. Там сообщили, что подозрительный предмет с проводами заметили на одном из банкоматов.  Из здания эвакуировали порядка 150 человек. Территория вокруг торгового центра оцеплена. На месте происшествия работают саперы. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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