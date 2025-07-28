Московский ТЦ эвакуировали из-за подозрительного предмета

В Москве сотрудники правоохранительных органов эвакуировали торговый центр «Место встречи Звездный» на проспекте Вернадского после обнаружения предмета, напоминающего самодельное взрывное устройство. Об этом сообщил telegram-канал Shot.
«В Москве эвакуирован торговый центр „Место встречи Звездный“», — сообщил telegram-канал. Там сообщили, что подозрительный предмет с проводами заметили на одном из банкоматов.
Из здания эвакуировали порядка 150 человек. Территория вокруг торгового центра оцеплена. На месте происшествия работают саперы.
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