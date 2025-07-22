Что делать при получении денег на карту от незнакомца

Россиянам посоветовали обратиться в банк при переводе на карту от незнакомца
© Служба новостей «URA.RU»
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О неизвестных поступлениях на карту нужно сразу же сообщить в чат онлайн-банка
О неизвестных поступлениях на карту нужно сразу же сообщить в чат онлайн-банка Фото:

Получение денежных средств на банковскую карту от неизвестного отправителя требует немедленного обращения в банк, предупреждает председатель Комитета по финансовой грамотности Московского отделения «ОПОРЫ РОССИИ» Ирина Глушкова. По словам эксперта, неожиданный перевод может быть признаком мошеннической схемы.

«Если к вам на карту пришли неизвестные деньги, вы не ждали этот платеж, необходимо сразу же сообщить об этом в чате онлайн-банка, а затем обратиться лично в филиал и написать заявление, что к вам на счет (на карту) поступил платеж неизвестного лица, что вы его не ждали и хотите, чтобы он был отправлен назад», — пояснила Глушкова агентству «Прайм».

Специалист также отметила, что банк предоставит подробную консультацию о дальнейших действиях и подскажет, требуется ли обращение в правоохранительные органы. Кроме того, сотрудники финансовой организации смогут заблокировать подозрительный платеж и принять меры по возврату средств отправителю. Подобные случаи часто используются злоумышленниками для легализации преступных доходов или для вовлечения граждан в мошеннические схемы.

Порядка трети граждан России сообщают о случаях блокировки переводов на сумму 100 тысяч рублей. С 15 мая Банк России ввел ограничения на проведение подобных транзакций для лиц, чьи данные внесены в реестр дропперов. При этом попасть в соответствующую базу можно случайно, даже не имея отношения к подобной деятельности, передает «Царьград».

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Получение денежных средств на банковскую карту от неизвестного отправителя требует немедленного обращения в банк, предупреждает председатель Комитета по финансовой грамотности Московского отделения «ОПОРЫ РОССИИ» Ирина Глушкова. По словам эксперта, неожиданный перевод может быть признаком мошеннической схемы. «Если к вам на карту пришли неизвестные деньги, вы не ждали этот платеж, необходимо сразу же сообщить об этом в чате онлайн-банка, а затем обратиться лично в филиал и написать заявление, что к вам на счет (на карту) поступил платеж неизвестного лица, что вы его не ждали и хотите, чтобы он был отправлен назад», — пояснила Глушкова агентству «Прайм». Специалист также отметила, что банк предоставит подробную консультацию о дальнейших действиях и подскажет, требуется ли обращение в правоохранительные органы. Кроме того, сотрудники финансовой организации смогут заблокировать подозрительный платеж и принять меры по возврату средств отправителю. Подобные случаи часто используются злоумышленниками для легализации преступных доходов или для вовлечения граждан в мошеннические схемы. Порядка трети граждан России сообщают о случаях блокировки переводов на сумму 100 тысяч рублей. С 15 мая Банк России ввел ограничения на проведение подобных транзакций для лиц, чьи данные внесены в реестр дропперов. При этом попасть в соответствующую базу можно случайно, даже не имея отношения к подобной деятельности, передает «Царьград».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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