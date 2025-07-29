ФСБ показала видео с задержания мужчины, готовившего теракт в Ростове

В сети появилось видео задержания мужчины сотрудниками ФСБ, который готовил теракт в Ростове. По информации, в Санкт-Петербурге задержанный получил «пакет с бомбами». Информацию сообщило ФСБ.
«Задержанный за подготовку к убийству российского военного в Ростове признался, что получил „пакет с бомбами“ в Петербурге», — указано в сообщении. На кадрах видно само задержание и момент допроса.
Ранее в Ростове-на-Дону был предотвращен теракт по заднею украинских спецслужб. В ходе задержания у мужчины обнаружили самодельное взрывное устройство массой 400 граммов в тротиловом эквиваленте, средства связи для конспиративных контактов с куратором и видеокамеру для наблюдения за объектом преступления. Все изъятые предметы направлены на экспертизу.
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