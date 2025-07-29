Агент СБУ хотел убить в Ростове-на-Дону высокопоставленного российского военного

В Ростове-на-Дону предотвращен теракт против высокопоставленного военнослужащего Министерства обороны РФ. Об этом сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
«Федеральной службой безопасности задержан гражданин <...>, причастный к подготовке по заданию украинских спецслужб террористического акта в Ростове-на-Дону в отношении высокопоставленного военнослужащего Министерства обороны РФ», — рассказали в ЦОС ТАСС. Гражданин из стран Центральной Азии, 1982 года рождения. Задержанный был завербован за рубежом сотрудником украинских спецслужб через посредника — своего знакомого, связанного с международными террористическими организациями. После получения задания он прибыл в Ростов-на-Дону, арендовал квартиру и провел разведку места проживания предполагаемой жертвы.
В ходе задержания у мужчины обнаружили самодельное взрывное устройство массой 400 граммов в тротиловом эквиваленте, средства связи для конспиративных контактов с куратором и видеокамеру для наблюдения за объектом преступления. Все изъятые предметы направлены на экспертизу.
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