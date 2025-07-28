Свердловские депутаты разрешили верующим шуметь по ночам

Депутаты заксобрания Свердловской области одобрили правки в закон об административных правонарушениях, позволяющий верующим в религиозные праздники шуметь вне зависимости от времени суток. Законопроект одобрили в трех чтениях, передает корреспондент URA.RU.
«Предлагается закон Свердловской области дополнить положением, согласно которому из круга лиц привлекаемых административно исключаются религиозные объединения при совершении ими действий, связанных с богослужениями и другими обрядами, церемониями в соответствии с ФЗ №125 „О свободе совести и о религиозных объединениях“. Поводом послужило обращение митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения [Кульберга]», — представил проект областной министр общественной безопасности Александр Кудрявцев. 45 депутатов, присутствовавшие на заседании инициативу одобрили единогласно.
По областному законодательству нельзя шуметь вблизи 100 метров от жилых домов, соцобъектов, образовательных учреждений, больниц и отелей с 23:00 до 08:00 ежедневно, а также с 13:00 до 15:00 в будни. В пятницу, выходные и праздничные дни запрещается тревожить свердловчан с 18 часов до 23:00, с 08:00 до 11:00. Сейчас предусмотрены следующие штрафы: от 500 до двух тысяч рублей для граждан, от одной до пяти тысяч рублей для должностных лиц и от трех до семи тысяч рублей для юридических лиц. Ранее единственным исключением являлся шум в ходе спасательных и неотложных работ для обеспечения безопасности жителей.
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