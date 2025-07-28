Из-за атаки БПЛА задержали поезда Екатеринбург - Адлер

Из-за массированной атаки украинских беспилотников в Сальске (Ростовская область) 29 июля задержали 11 поездов, в том числе из Екатеринбурга в Адлер и обратно. Об этом рассказали в пресс-службе Федеральной пассажирской компании (ФПК).
«В настоящее время следуют с задержками 11 поездов АО „ФПК“. Сотрудники поездных бригад оказывают всестороннюю помощь и содействие пассажирам», — пояснили в ФПК.
Также после ударов дронами перенесли следующие рейсы: №59 Новокузнецк — Кисловодск; №255 Челябинск — Новороссийск; №509 Казань — Новороссийск; №358 Имеретинский Курорт — Уфа; №254 Новороссийск — Уфа; №98 Кисловодск — Тында; №202 Анапа — Красноярск; №14 Имеретинский Курорт — Саратов; №270 Адлер — Чита. Максимальное время задержки достигает пяти часов.
Ростовская область подверглась атаке ночью 29 июля. Под удары попали железнодорожная станция в Сальске и электроподстанция в поселке Орловский. В результате на станции вспыхнул сильный пожар. На месте ЧП работают экстренные службы.
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