Сегодня, 29 июля, ночью на станции Сальск в Ростовской области было нарушено движение поездов после падения обломков украинского дрона. Как сообщает пресс-служба РЖД, инцидент произошёл около 02:00. Повреждена контактная сеть, а также остекление двух вагонов пассажирского поезда, следовавшего по маршруту Новокузнецк — Кисловодск.
«Сегодня, в 02:00, из-за падения обломков БПЛА нарушена работа контактной сети на станции Сальск в Ростовской области. Кроме того, повреждено остекление в двух вагонах пассажирского поезда №59 Новокузнецк — Кисловодск. Пассажиры поезда были эвакуированы», — сказано в telegram-канале «Телеграмма РЖД».
По предварительной информации, пострадавших нет. Кроме того, произошло возгорание в составе стоящего на станции грузового поезда. Для его тушения направлен пожарный поезд. Движение поездов через станцию Сальск в настоящий момент приостановлено. Железнодорожники работают над устранением последствий и минимизацией задержек в графике.
В Ростовской области отражена массированная атака беспилотников. По словам врио губернатора региона Юрия Слюсаря, удары зафиксированы сразу в нескольких муниципалитетах. Информация о последствиях воздушной атаки уточняется, на месте работают экстренные службы. Все, что известно к этому часу — в материале URA.RU.
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