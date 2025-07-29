Бабушкина дала важное задание свердловским депутатам на два месяца

Председатель заксобрания Свердловской области Людмила Бабушкина дала задание депутатам обсудить с избирателями приоритетные вопросы для формирования бюджета на 2026 год. На то, чтобы собрать предложения, у парламентариев будет два месяца — до следующего заседания 30 сентября.
«Нам многое предстоит сделать. Готовясь к бюджету очередного года и планового периода, мы встречаемся с нашими избирателями, выслушиваем их предложения, мнения и решаем системные вопросы. Комитеты уже высказывают свои предложения, чтобы их подтвердить. Нужно еще раз обсудить и с органами власти местного самоуправления, и с жителями наших избирательных округов. Работы много, времени мало, поэтому, коллеги очень активно и напряженно работаем до заседания в осеннюю сессию», — заявила Бабушкина на итоговом в нынешнем сезоне заседании заксобрания 29 июля.
Также она подвела итоги весенней сессии: прошло семь заседаний, депутаты приняли 58 региональных законопроектов, среди которых больше всего по вопросам соцподдержки (14) и общественной безопасности (16). Хороший задел депутаты создали для развития промышленной, инновационной политики и предпринимательства, было принято восемь новых законов.
«Принимаем региональные законы, предусматривающие предоставление определенных налоговых вычетов, позволяющих направлять дополнительные средства на модернизацию производства. Глава региона Денис Паслер большое внимание уделяет развитию промышленности. Он сам — в прошлом промышленник. Думаю, в перспективе результаты в сфере поддержки инвестиционной деятельности будут еще лучше, а мы, депутаты, в свою очередь, законодательно подкрепим предложения, поступающие по этому направлению», — добавила Людмила Бабушкина. Она напомнила, что недавно члены комитета по промышленной, инновационной политике и предпринимательству инспектировали особую экономическую зону «Титановая долина». И лично оценили, как работают законы на практике.
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