Рогов назвал выдвинутый Трампом ультиматум России далеким от дружественного

Выдвинутый президентом США Дональдом Трампом ультиматум России по завершению конфликта на Украине далек от дружественного. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов.
«Новый ультиматум Трампа с одной стороны огорчает и далек от дружеского, так как указывает на отсутствие понимания причины конфликта на постукраинском пространстве и желание заставить Россию пойти на уступки, с другой стороны абсолютно в его канве — требовать все, чтобы получить хоть что-то. Это его стиль ведения переговоров», — заявил Рогов. Его слова приводит РИА Новости. По словам политика, Трамп действует изощренно: в одном выступлении он критикует Россию, а затем хвалит российский народ, что говорит о попытке использовать давление как элемент переговорной тактики.
Ранее Дональд Трамп выдвинул России новый ультиматум по завершению конфликта на Украине, пригрозив введением 100-процентных пошлин на российские товары и ограничениями против стран, закупающих российскую нефть, если в течение 50 дней не будет достигнуто соглашение о прекращении огня. Вчера, 28 июля, он сократил срок до 10-12 дней.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.